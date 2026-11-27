Палата депутатов Чехии одобрила правительственное предложение ввести налог на сверхприбыль для нефтеперерабатывающих заводов после резкого роста маржи переработки нефти. Налог составит 50% дополнительной маржи по сравнению с показателем 2025 года и будет действовать в 2026 и 2027 годах.

Кого коснется налог

По данным Radio Prague International, мера может затронуть два нефтеперерабатывающих завода, принадлежащих компании Orlen Unipetrol. Компания предупредила, что новый налог может поставить под угрозу ее инвестиции.

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Позиции сторон

Министр финансов Алена Шиллерова, представительница партии ANO, заявила, что чрезвычайные прибыли обусловлены геополитическими событиями, а не улучшением результатов работы компаний. Оппозиция предупреждает, что расходы, связанные с новым сбором, в конечном итоге могут быть переложены на потребителей.

Ожидаемые поступления

Ожидается, что в этом году налог принесет 5,5 млрд чешских крон. Для окончательного вступления инициативы в силу ее должны еще одобрить Сенат Чехии и президент страны.

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