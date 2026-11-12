Нижняя палата парламента Италии в октябре одобрила законопроект, позволяющий медицинским работникам, исключенным из профессиональных реестров во время пандемии COVID-19 за серьезные нарушения, связанные с антипрививочными убеждениями, подать заявление на восстановление. Речь, в частности, идет о тех, кто продвигал методы лечения без научного обоснования, сообщает The Guardian.

Инициативу продвигает партия премьер-министра Джорджии Мелони «Братья Италии», ее также поддерживает коалиционная «Лига». В то же время в Forza Italia мнения по поводу документа разделились. Для принятия законопроекта в нижней палате потребовались голоса «Национального будущего» — ультраправой политической силы, которую возглавляет бывший генерал Роберто Ванначчи. Он выступал против обязательной вакцинации.

Голосование в Сенате

Чтобы вступить в силу, документ должен пройти голосование в Сенате, запланированное на январь. Медицинские эксперты, по данным издания, обеспокоены прежде всего не возможным числом восстановленных специалистов, которое, вероятно, будет небольшим, а риском дальнейшего падения доверия к вакцинации.

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Исследование кафедры общественного здравоохранения и педиатрических наук Туринского университета, опубликованное в феврале в Lancet Regional Health Europe, показало, что почти каждый второй взрослый итальянец сомневается в отношении прививок. В выборку вошли 50 тысяч совершеннолетних жителей страны. Авторы связали такую позицию прежде всего с дезинформацией и отсутствием доверия к государственным институтам, а не со страхами по поводу безопасности вакцин.

Опасения медиков

По данным Министерства здравоохранения Италии, за первые пять месяцев года в стране зафиксировали 472 случая кори — против 322 за тот же период прошлого года. Более половины случаев выявили среди молодых взрослых. Охват вакцинацией от гриппа среди людей в возрасте от 65 лет в этом сезоне пока составляет 49,81% — впервые ниже 50% с зимы 2014–2015 годов.

Глава школы гигиены и профилактической медицины Туринского университета Роберта Силиквини предупредила, что восстановление медиков, отвергавших научные доказательства, может оказать «разрушительное» влияние на восприятие вакцинации. Президент Италии Серджо Маттарелла также осудил распространение антипрививочных сообщений, предостерегая от «иррациональных убеждений» и «разрушительных фейковых новостей».

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