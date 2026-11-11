Палата представителей США во вторник начала процедурное голосование по дальнейшему рассмотрению резолюции об импичменте министра обороны Пита Хегсета. Оно должно определить, вернуть ли документ в комитет, что фактически заблокирует его, или перейти к окончательному голосованию, запланированному на среду.

Восемь статей импичмента

Как сообщает Al Jazeera, резолюцию внес республиканец Томас Мэсси. Она содержит восемь отдельных статей импичмента.

В документе Хегсета обвиняют в развязывании незаконной войны против Ирана без необходимого одобрения Конгресса. Ему также вменяют надзор за кампанией ударов по судам, которые якобы были связаны с торговлей наркотиками. Юристы считают такие удары внесудебными убийствами.

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Хегсет назвал резолюцию «саботажем» и «фарсом». Президент США Дональд Трамп и влиятельные представители его администрации выразили дальнейшую поддержку министру обороны.

Реакция после промежуточных выборов

Ожидается, что демократы в Палате представителей поддержат инициативу. Голосование покажет, готовы ли республиканцы дистанцироваться от администрации Трампа и войны с Ираном после ощутимых потерь партии на промежуточных выборах.

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что твердо поддерживает резолюцию. Республиканский сенатор Джони Эрнст поставила под сомнение правдивость заявлений Хегсета о ходе войны. Согласно опросам, часть избирателей связывает войну с Ираном с ростом цен на бензин и продукты.

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