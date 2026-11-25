Палата представителей США на следующей неделе может вынести на голосование масштабный двухпартийный законопроект о реформе разрешительных процедур для инфраструктурных проектов. Документ призван ускорить их строительство, в частности за счет ограничения действия природоохранных норм, сообщает The Hill.

График рассмотрения

На прошлой неделе законопроект поддержал Сенат США: за него проголосовали 62 сенатора, против — 33. По данным помощника республиканцев в Палате представителей, законодатели должны сначала одобрить процедурное правило, которое позволит перейти к окончательному голосованию по документу.

Голосование по этому правилу ожидается во вторник. Если его поддержат, окончательное голосование по законопроекту может состояться в среду или четверг. Комитет Палаты представителей по регламенту уже внес документ в свой официальный календарь.

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Споры вокруг документа

Перспективы законопроекта в Палате представителей остаются неопределенными, несмотря на его двухпартийную поддержку в Сенате. Проблемой могут стать отсутствия законодателей во время так называемой сессии «хромой утки». Спикер Палаты представителей Майк Джонсон ранее призвал коллег прибыть на работу и принять, в частности, законодательство о разрешениях после ряда пропусков на прошлой неделе.

Многие демократы выступают против инициативы, считая, что она способна усилить позиции ископаемого топлива и осложнить оспаривание соответствующих проектов. Они также возражают против ограничений защиты, предусмотренной Законом о чистой воде и Законом об исчезающих видах.

Демократы Майк Левин и Шон Кастен, поддерживающие развитие возобновляемой энергетики, также высказались против документа. Левин заявил, что реформы электросети реальны, но соглашение предусматривает отказ от защитных механизмов, которые может не удастся восстановить. Кастен отметил, что законопроект не устраняет экономические сдерживающие факторы для более дешевой энергии и ослабляет экологические законы. Группа республиканцев, по информации издания, также выразила обеспокоенность положениями, призванными упростить строительство линий электропередачи.

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