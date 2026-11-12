Палата представителей США одобрила голосованием без подсчета голосов пакет законодательных инициатив Take Care of America’s Veterans Act (TCAVA), призванный увеличить выплаты некоторым ветеранам с инвалидностью и раненым военнослужащим. Демократы выступили против документа, заявив, что расширение одних льгот произойдет за счет сокращения других, сообщает The Hill.

Спор о процедуре

Конгрессвумен-демократ Кэтрин Кларк в ежедневном сообщении для фракции призвала однопартийцев голосовать против пакета. Однако после того, как республиканец Эддисон Макдауэлл вынес его на рассмотрение Палаты представителей, ни один демократ не потребовал поименного голосования. Это позволило председательствующему сразу объявить о принятии документа голосованием без подсчета голосов.

Представители демократов заявили, что республиканцы увели с трибуны конгрессмена Марка Такано, представлявшего позицию партии в дебатах, якобы для обсуждения последних технических правок к тексту. По их словам, именно во время этого обсуждения пакет быстро вынесли на голосование, не дав демократам оценить изменения и потребовать поименного голосования.

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Что предусматривает пакет

TCAVA изменяет критерии оценки инвалидности, связанные с апноэ сна и тиннитусом, а также расширяет право на установку мемориального надгробия или памятного знака для супруга или супруги ветерана. Пакет также предусматривает стандартизированный скрининг для направления в отдельные программы помощи в сфере психического здоровья и положения о персонале, найме и инфраструктуре Министерства по делам ветеранов США.

Председатель комитета Палаты представителей по делам ветеранов Майк Бост, выступивший автором пакета, заявил, что документ должен усилить медицинскую помощь ветеранам, расширить льготы и сократить бюрократию. Пакет несколько месяцев был заблокирован в Палате представителей: в июле спикер Майк Джонсон снял его с рассмотрения, когда руководство республиканцев выяснило, что для продвижения не хватает голосов в собственной фракции.

Альтернативная инициатива демократов

В тот же день Палата представителей продвинула альтернативный законопроект Major Richard Star Act, внесенный Марком Такано. Документ должен позволить примерно 54 тысячам военнослужащих, раненых в боевых действиях и уволенных со службы по медицинским показаниям, одновременно получать военную пенсию и выплаты по инвалидности от Министерства по делам ветеранов. Окончательное голосование по этой инициативе было запланировано на четверг.

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