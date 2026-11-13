Палата представителей США одобрила законопроект Major Richard Star Act, который позволит раненым в боях военным пенсионерам с выслугой менее 20 лет одновременно получать полную военную пенсию и компенсацию по инвалидности от Министерства по делам ветеранов. Сейчас военная пенсия таких людей уменьшается на сумму этой компенсации, сообщает Defense News.

Законопроект передали в Сенат

Одобрение документа H.R. 2102 в Палате представителей означает, что он передан на рассмотрение Сенату США. Сенаторы должны принять законопроект, прежде чем его смогут передать президенту.

Республиканец Гас Билиракис из Флориды внес законопроект в 2020 году. Его продвижение в Палате представителей поддерживали демократы Марк Такано и Рауль Руис. Такано является ведущим демократом в Комитете Палаты представителей по делам ветеранов.

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Петиция обеспечила рассмотрение

21 мая Такано и Руис начали процедуру, чтобы добиться голосования по резолюции, которая должна была определить правила вынесения Major Richard Star Act на рассмотрение Палаты представителей. 15 сентября петиция собрала необходимые 218 подписей; решающим стал голос республиканки Нэнси Мейс из Южной Каролины.

В четверг законодатели 271 голосом против 135 приняли резолюцию H. Res. 1247, что открыло путь к окончательному рассмотрению законопроекта. Законопроект-компаньон S. 1032 остается на рассмотрении Комитета Сената по вооруженным силам. В Сенате нет процедуры, аналогичной петиции о вынесении законопроекта на голосование в Палате представителей, а предыдущие попытки продвинуть документ по процедуре единогласного согласия блокировались возражениями.

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