Государственный министр ОАЭ Лана Нуссейбе заявила, что стремится обеспечить палестинцам и израильтянам возможность жить в безопасности, свободе и достоинстве. Она поблагодарила Палестину за поддержку ее кандидатуры на пост следующего генерального секретаря ООН, сообщает The National.

Поддержка кандидатуры

Нуссейбе отметила, что на протяжении своей карьеры, в частности во время работы в ООН, продвигала политический путь, который позволил бы палестинцам и израильтянам жить в безопасности, свободе и достоинстве.

Второй и последний срок полномочий нынешнего генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша завершается в конце года. По данным издания, кандидатура Нуссейбе получает широкую поддержку в регионе.

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Опыт и помощь Газе

Нуссейбе занимает должность государственного министра с сентября 2025 года. Ранее она была помощницей министра по политическим вопросам и посланницей министра иностранных дел, а до апреля 2024 года более десяти лет представляла ОАЭ в ООН.

Дипломатка выступала за мир в секторе Газа и подчеркивала необходимость доставки гуманитарной помощи в анклав. Во время визита на Кипр в ноябре 2025 года она заявила, что морской коридор с Кипра важен для усиления гуманитарного реагирования.

В августе ОАЭ сообщали о более чем тысяче дней непрерывной поддержки Газы и помощи на сумму более 14,2 млрд дирхамов, или $3,89 млрд. По информации The National, это финансирование помогло создать плавучий госпиталь в Египте и два медицинских центра в Газе, а также обеспечить лечение тысяч пациентов в Эмиратах.

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