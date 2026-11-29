Палестинская администрация заявила, что готова перенести президентские и парламентские выборы с сентября на первую половину 2027 года, если будут созданы необходимые условия и устранены израильские ограничения. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на заявление палестинского Министерства иностранных дел.

Призыв восьми государств

Заявление прозвучало на следующий день после того, как главы МИД Австралии, Бельгии, Великобритании, Канады, Франции, Люксембурга, Норвегии и Польши выразили глубокое сожаление в связи с решением президента Махмуда Аббаса перенести выборы. Они призвали провести оба голосования в первом квартале 2027 года.

Палестинское Министерство иностранных дел подтвердило намерение одновременно провести президентские и парламентские выборы в сентябре 2027 года, но заявило о готовности назначить их раньше. Ведомство назвало выборы неотъемлемым демократическим и конституционным правом палестинского народа и обязательством, которое Аббас взял перед палестинцами и международными партнерами.

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Условия для голосования

В министерстве объяснили перенос выборов исключительными обстоятельствами. Там заявили, что израильские ограничения препятствуют проведению свободного, честного и инклюзивного голосования на оккупированной палестинской территории, в том числе в Восточном Иерусалиме.

Среди других причин МИД назвал задержку реализации второго этапа плана президента США Дональда Трампа по Газе и резолюции Совета Безопасности ООН №2803, продолжающиеся израильские атаки в Газе, а также отсутствие развертывания международных сил стабилизации и палестинской полиции. Ведомство также заявило о нападениях израильских поселенцев и военных рейдах на Западном берегу, более чем тысяче военных блокпостов и ворот, удержании Израилем палестинских средств и отсутствии гарантий голосования для палестинцев в Восточном Иерусалиме.

Палестинская сторона согласилась на предложение главы дипломатии ЕС Каи Каллас направить экспертов по выборам до конца 2026 года и проводить последующие визиты каждые шесть недель. Выборы изначально были запланированы на 28 ноября, однако Аббас перенес их на 11 сентября 2027 года. Последние парламентские выборы состоялись в январе 2006 года.

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