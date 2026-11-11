Палестинская комиссия по противодействию стене и поселениям заявила, что Израиль издал четыре военных приказа об изъятии около 165 дунамов палестинских земель на севере оккупированного Западного берега реки Иордан в Палестине. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Приказы о земле

По данным комиссии, приказы касаются участков в Калькилии, Наблусе, Тубасе и северной части долины Иордана. Они предусматривают новые изъятия земель и расширяют территории, на которые распространялись предыдущие приказы. В документах ссылаются на военные цели, сообщила комиссия.

Комиссия связала эти меры с созданием буферных зон вокруг поселенческих форпостов, расширением дорог для поселений и укреплением военных позиций. Там также предупредили, что последствия могут затронуть территории за пределами непосредственно определенных участков и ограничить палестинцам доступ к прилегающим землям.

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Форпост возле Хеврона

Палестинская правозащитная группа Al-Baidar заявила, что израильские поселенцы создали поселенческий форпост в районе Хумса возле Дуры, к югу от Хеврона. Группа назвала его незаконным и предупредила, что он может способствовать дальнейшему посягательству на палестинские земли и угрожать возможности местных жителей оставаться в этом районе.

Комиссия также сообщила, что в октябре зафиксировала 28 попыток создания поселенческих форпостов на Западном берегу, девять из них — в губернаторстве Хеврон. По ее оценке, с октября 2023 года Израиль посредством 231 военного приказа и других мер изъял или взял под контроль примерно 64 тысячи дунамов земли.

Согласно официальным палестинским данным, на оккупированном Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, живут около 750 тысяч израильских поселенцев. Там насчитывается 194 поселения и 400 форпостов.

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