Законодательные и президентские выборы в Палестине перенесли на 11 сентября 2027 года. Соответствующий указ президент Палестины Махмуд Аббас издал в субботу.

Новые сроки голосования

Указ предусматривает одновременное голосование за президента Государства Палестина и членов Палестинского законодательного совета. К участию должны быть привлечены палестинцы на оккупированном Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.

Документ также отменяет предыдущее решение о проведении парламентских выборов 28 ноября 2026 года. Это голосование могло стать первым парламентским голосованием за 20 лет.

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Палестинские власти заявили, что перенос произошел после решения Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины и консультаций с политическими фракциями. Среди препятствий они назвали израильские меры и необходимость обеспечить надлежащие политические условия, условия безопасности и условия на местах для свободных, честных и всеохватных выборов.

Позиция Канады

Премьер-министр Канады Марк Карни на пресс-конференции в Оттаве заявил, что за проблемы в Палестине ответственны многие стороны. По его словам, в Палестине «многое не работает».

Как сообщает Anadolu Agency, Карни заявил, что Канада поддерживает проведение в Палестине свободных и честных выборов и продолжит предоставлять гуманитарную помощь для преодоления кризиса в Газе. Он также отметил, что Канада выделила для поддержки больше ресурсов, чем в настоящее время удается доставить в Газу.

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