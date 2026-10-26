Палестинская администрация заявила, что израильские силы в ходе военной операции в Хевроне, на оккупированном Западном берегу, принудительно переместили из своих домов более 2670 палестинцев. По данным офиса палестинского премьер-министра, большинство из них — женщины, дети и пожилые люди.

Операция после нападения

Как сообщает Asharq Al-Awsat, операцию начали после нападения возле Хеврона в пятницу, в результате которого погибли двое израильских военнослужащих. После этого израильские силы вошли в район Эйн-Дейр-Баха, где жили нападавшие, и приказали жителям собрать вещи и покинуть дома.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху до этого пообещал масштабную операцию на оккупированной территории. В воскресенье в Хевроне видели колонну израильских военных и полицейских автомобилей в сопровождении солдат. Она двигалась по улице, закрытой для гражданского транспорта припаркованными автомобилями и мотоциклами.

Заявление местного жителя

Местный владелец магазина Хиджази ат-Тамими, который также выполняет руководящую роль в эвакуированном районе, заявил, что израильские военные избили его, когда он пытался попасть в свой дом. По его словам, его били по ногам, груди, плечам и голове. Ат-Тамими дал комментарий с больничной койки, его нога была забинтована.

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