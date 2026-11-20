Палестинское министерство иностранных дел заявило, что с октября 2023 года в секторе Газа погибли более 22 тысяч палестинских детей, еще более 45 тысяч получили ранения. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на заявление ведомства.

Данные о детях в секторе Газа

По данным палестинского МИД, более 11 тысяч раненых детей имеют тяжелые травмы, которые привели к инвалидности, деформациям или долгосрочным последствиям для здоровья. Ведомство также заявило, что более 71 тысячи детей потеряли одного или обоих родителей.

Еще около 800 тысяч детей, по утверждению министерства, остаются перемещенными и часто не имеют безопасного жилья, стабильности и базовых предметов первой необходимости. Заявление опубликовали накануне Всемирного дня ребенка, который отмечают 20 ноября.

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Ситуация на Западном берегу

Палестинский МИД также сообщил, что на оккупированном Западном берегу реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, за последние три года во время израильских военных операций и нападений поселенцев погибли более 263 детей, а более 2 186 получили ранения.

Согласно заявлению ведомства, более 350 детей были задержаны, а десятки несовершеннолетних содержатся в израильских тюрьмах по решениям об административном содержании под стражей без предъявления обвинений или суда. Министерство призвало ООН, гуманитарные организации и международное сообщество принять меры для защиты палестинских детей и привлечения ответственных за нарушения к ответственности.

Призыв к международным действиям

Ведомство подчеркнуло, что права детей на жизнь, свободу, безопасность, достоинство, образование, медицинскую помощь и защиту от насилия гарантированы международным правом. Палестинская сторона призвала прекратить нарушения и нападения поселенцев, а также обеспечить детям эффективную международную защиту.

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