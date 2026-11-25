В городе Газа палестинские СМИ сообщили, что руководитель аппарата внутренней безопасности ХАМАС на севере сектора Газа Мухаммад Маджед Абу аль-Оуф погиб в результате израильского удара по его дому. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на палестинские источники.

Сообщения палестинских изданий

По данным палестинских изданий Shehab и Masdar, Абу аль-Оуф, также известный как Хамза, погиб вместе с женой и двумя дочерьми.

Армия обороны Израиля пока не подтвердила сообщение о гибели Абу аль-Оуфа. Поэтому обстоятельства удара и информация о жертвах остаются на уровне утверждений палестинских СМИ.

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Гибель другого руководителя

Как отмечает The Jerusalem Post, об ударе по дому Абу аль-Оуфа сообщили на следующий день после того, как Армия обороны Израиля и израильская служба безопасности Шин-Бет убили Наима Абу Нахеля.

По данным издания, Абу Нахель возглавлял аппарат внутренней безопасности ХАМАС во всем секторе Газа, тогда как Абу аль-Оуф был руководителем этого аппарата в его северной части.

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