Палестинский беженец Осама Наджар, живущий в лагере Беддави в Триполи на севере Ливана, в начале 2024 года закрыл магазин, где продавал алюминий. Причинами стали падение продаж, инфляция и рост расходов на электроэнергию, из-за которых он не мог оплачивать счета, сообщает Al Jazeera.

Наджар назвал положение палестинцев в лагерях «трагическим», сославшись на высокие цены и увеличение счетов за электроэнергию. Ливанское государство обеспечивает электричеством лишь несколько часов в сутки, поэтому жители страны зависят от частных генераторов или альтернативных поставщиков энергии. Всемирный банк прогнозирует, что инфляция в Ливане в 2026 году может достичь 17,5%.

Ограничения на трудоустройство

Палестинцам в Ливане запрещено работать по ряду профессий, в частности в медицине, юриспруденции, инженерии и фармацевтике. Поправки к трудовому законодательству 2010 года снизили часть сборов за разрешения на работу и смягчили некоторые ограничения, однако эксперты отмечают, что их применение было ограниченным. В феврале 2026 года правительство ввело административный механизм, позволяющий палестинским студентам-медсёстрам подавать заявки на получение спонсорства для трудоустройства.

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По данным ливанского офиса Агентства ООН для помощи палестинским беженцам UNRWA, по состоянию на февраль 2025 года в стране проживали около 222 тысяч палестинцев. UNRWA признаёт 12 палестинских лагерей в Ливане. Исследователь палестино-ливанского происхождения Элия Аюб отметил, что палестинцы могут обучаться многим профессиям, но не могут работать по ним, не имеют права владеть землёй и не представлены в парламенте.

Помощь UNRWA и морские маршруты

Часть палестинцев обращается за помощью к UNRWA, однако агентство сталкивается с нехваткой финансирования. В июле генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о дефиците примерно в 100 млн долларов, а в сентябре UNRWA сообщило, что между концом 2026 года и началом 2027 года может возникнуть финансовый дефицит не менее 200 млн долларов.

Некоторые палестинцы пытаются добраться до Европы морем. В 2022 году по меньшей мере 86 человек погибли после того, как лодка, вышедшая из Ливана, затонула у побережья Сирии; среди погибших было много палестинцев из лагерей. Наджар рассказал, что в лагерях говорят о путешествиях на лодках в Турцию, а оттуда — в Грецию.

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