В Хевроне на Западном берегу Иордана тысячи палестинцев вернулись в свои дома после вывода израильских войск по завершении 11-дневной операции. Некоторые люди обнаружили свои жилища поврежденными, разграбленными или разрушенными, сообщает ABC News Australia.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию после стрельбы на военном контрольно-пропускном пункте 23 октября. По данным издания, двое палестинских нападавших в ходе 20-минутной перестрелки убили двух израильских военных и ранили других, после чего сами были застрелены.

Дом семьи одного из нападавших, 27-летнего Хамуды аль-Джаби, был разрушен. Его отец Ваэль аль-Джаба заявил, что не знал о намерениях сына и был задержан на 10 дней. Он также утверждает, что из-за слишком туго затянутых наручников получил травмы запястий, а в первые три дня содержания ему не разрешали пользоваться туалетом. В ответ на запрос ABC News Australia ЦАХАЛ не ответил по существу на эти утверждения.

Выселения и поврежденные квартиры

Во время операции сотни семей, преимущественно из районов Аль-Джалда и Эйн-Дейр-Баха, были вынуждены покинуть свои дома. Военные проводили поквартирные обходы, заявляя, что ищут оружие и подозреваемых в терроризме.

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Житель Хеврона Абед аш-Шакур рассказал, что его семье дали пять минут на выезд, после чего они не могли попасть домой 10 дней. Вернувшись, семья увидела поврежденную мебель и разгромленные спальни. Владелец компании по производству видео Обайда Муджахид заявил об исчезновении как минимум 10 камер, 17 объективов и компьютерных жестких дисков из помещения, которое, по его словам, использовали израильские военные.

ЦАХАЛ заявил, что военным были даны четкие указания сохранять имущество жителей, избегать повреждений и оставлять территорию в максимально упорядоченном состоянии. Военные объяснили повреждения некоторых дверей необходимостью обысков закрытых квартир и сообщили, что не знают о заявлениях о повреждении имущества или краже техники, но готовы проверить конкретные обращения.

Реакция ООН и местных властей

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил серьезную обеспокоенность возможным неоправданным и несоразмерным применением силы. Он подчеркнул, что коллективное наказание является серьезным нарушением международного права.

Губернатор Хеврона Халед Дудин заявил, что операция парализовала местную экономику и затронула 600 семей. Правозащитник Исса Амро сообщил, что во время операции люди не могли въезжать в город или выезжать из него, а дети не посещали школу 12 дней. После вывода войск большинство дорог в Хеврон и из города оставались закрытыми или перегруженными из-за проверок.

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