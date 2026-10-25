Палестинцы в Газе в преддверии выборов в Израиле опасаются, что их результат не изменит положения гражданского населения в секторе. Гуманитарная ситуация в Газе почти не фигурирует в избирательной кампании, тогда как политические соперники Биньямин Нетаньяху и Гади Айзенкот сосредоточены на обещаниях положить конец правлению ХАМАС, сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что в Газе около миллиона перемещенных палестинцев живут в условиях нехватки воды, плохой санитарии и постоянной угрозы израильских ударов. По приведенным The Guardian данным, в результате израильских бомбардировок погибли почти 75 тысяч человек.

Избирательная кампания без плана для Газы

Ни Нетаньяху, ни бывший военный руководитель Айзенкот не представили четкого плана относительно будущего Газы. Оба политика также поддерживают мирный план Дональда Трампа. Партия Айзенкота «Яшар», согласно опросам, опережает «Ликуд» Нетаньяху.

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47-летний Сами Абу Руми, перемещенный из Рафаха в Аль-Маваси в Хан-Юнисе, сказал, что надеется на власть, менее склонную к убийствам, перемещению людей и уничтожению палестинцев. В то же время он считает подходы израильских правительств в целом похожими. Другая жительница Газы, Ханин Хамдуна, заявила, что атаки на сектор, по ее мнению, стали составляющей израильской предвыборной борьбы.

Дефицит продовольствия и опасения нового перемещения

Жители Газы рассказали изданию, что коммерческие поставки были приостановлены примерно на неделю, из-за чего цены выросли. Стоимость муки, по их словам, превысила прежний уровень более чем втрое, а сокращение гуманитарной помощи усилило риск нового продовольственного кризиса.

Часть жителей следит за выборами не из-за надежды на перемены, а из страха перед новой эскалацией. 43-летний Карим Мариш рассказал, что его знакомый отложил свадьбу сына, опасаясь, что сохранение ультраправого правительства у власти может привести к возобновлению войны и новому перемещению людей.

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