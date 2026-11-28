В Малави затяжной топливный кризис отразился на транспорте, работе медицинских учреждений и ценах на повседневные товары. У клиник нет запасов топлива для аварийных генераторов, а машины скорой помощи не могут выезжать на вызовы, сообщает Tagesschau.

По данным издания, как минимум в одном случае мать и ее новорожденный ребенок умерли, предположительно из-за отсутствия топлива в машине скорой помощи, которая должна была перевезти их в другую больницу.

Очереди на заправках и падение доходов

Мототаксист Винсент Чингвалу из Лилонгве рассказал, что в последние недели тратит на ожидание бензина на заправках больше времени, чем на поездки. Раньше он совершал от 12 до 15 рейсов в день, а теперь — только три или четыре. По его словам, из-за этого его доход сократился вдвое.

В то же время семья не может компенсировать потерю заработка, поскольку подорожали продукты и другие базовые товары. Экономист Вистон Катумби отметил, что многие люди уже с трудом могут купить растительное масло или муку, а также отвезти детей в школу или добраться до работы.

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Дефицит валюты и зависимость от табака

Экономист аналитического центра Oxford Economics Africa Кристиан Франкен объяснил, что Малави не хватает валютных поступлений для закупки топлива. Экономика страны слабо диверсифицирована и в значительной степени зависит от сельского хозяйства, которое формирует около 20% валового внутреннего продукта.

Табак обеспечивает примерно 57% всего экспорта страны, еще 7% приходится на чай. На кризис также повлияли чрезвычайно высокие цены на нефть из-за блокады Ормузского пролива. По словам Франкена, аналогичный кризис в прошлом году уже ухудшил ситуацию на рынке труда, а нынешний дефицит может привести к новым потерям рабочих мест.

Катумби также заявил, что часть поступающего в страну топлива попадает на черный рынок: некоторые операторы заправок, по его утверждению, накапливают его для последующей продажи по более высоким ценам. Правительство призвало население сообщать о незаконной торговле, перенаправлении поставок и несанкционированном накоплении бензина или дизельного топлива, пообещав вознаграждение за такие сообщения.

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