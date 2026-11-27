Бразильский «Палмейрас» и аргентинский «Эстудиантес» сыграют в субботу в финале Кубка Либертадорес на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео, Уругвай. По данным Channel NewsAsia, победа «Палмейраса» будет означать восьмой подряд триумф бразильского клуба в главном клубном турнире Южной Америки.

В настоящее время клубы из Аргентины и Бразилии имеют по 25 титулов Кубка Либертадорес. Финал также повторит встречу команд на «Сентенарио» в 1968 году: тогда «Эстудиантес» победил «Палмейрас» на пути к трём подряд титулам. Аргентинский клуб завоевал четвёртый трофей в 2009 году.

Преимущество бразильского клуба

«Палмейрас» подходит к матчу в качестве фаворита благодаря глубине состава и финансовым ресурсам. Команду с 2020 года возглавляет португальский тренер Абел Феррейра, который выиграл с клубом 11 трофеев. Четвёртая победа в Кубке Либертадорес укрепила бы статус «Палмейраса» как одного из ведущих бразильских клубов современности.

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Клуб также получал средства от продажи воспитанников в Европу, в частности Эндрика, Эстевао и Аллана Элиаса. Это позволило сохранять и приглашать опытных футболистов, среди которых капитан Густаво Гомес и бразильский полузащитник Андреас Перейра. В полуфинале против «Флуминенсе» вратарь Карлос Мигел отразил пенальти в серии послематчевых ударов и помог команде выйти в финал.

Путь «Эстудиантеса»

«Эстудиантес» будет представлять Аргентину в решающем матче. Команда тренера Александра Медины в полуфинале дважды сыграла 0:0 с бразильским «Фламенго», после чего победила в серии пенальти на стадионе «Маракана». Вратарь Фернандо Муслера отразил три удара в серии и помог «Эстудиантесу» выйти в финал, который состоится в его родном городе.

Перед матчем клуб также столкнулся с вопросом о праве защитника Маркоса Рохо играть за команду. «Эстудиантес» хотел заявить футболиста в качестве замены травмированному игроку после закрытия трансферного окна в Аргентине. Южноамериканская конфедерация футбола первоначально отказала, однако Спортивный арбитражный суд временно разрешил Рохо сыграть в ответном матче с «Фламенго». Протест бразильского клуба после поединка дисциплинарный орган КОНМЕБОЛ отклонил.

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