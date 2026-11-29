«Палмейрас» победил «Эстудиантес» со счётом 1:0 в финале Кубка Либертадорес на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео, Уругвай, и в четвёртый раз выиграл турнир. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

Гол Сосы после перерыва

Рамон Соса забил единственный мяч через семь минут после начала второго тайма. Он поразил ворота с близкого расстояния после того, как Джон Ариас сбросил мяч головой.

Этот гол определил исход финала. «Палмейрас» сохранил минимальное преимущество до конца матча.

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Сейвы Карлоса Мигеля

В конце встречи «Эстудиантес» пытался отыграться. Вратарь «Палмейраса» Карлос Мигель совершил важные сейвы после ударов Гвидо Каррильо и Эдвина Сетре, не позволив сопернику сравнять счёт.

Финал состоялся в субботу, 28 ноября. Победа со счётом 1:0 принесла бразильскому клубу трофей Кубка Либертадорес.

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