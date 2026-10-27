В Мексике оппозиционная Партия национального действия (PAN) объявила шестерых координаторов штатов перед выборами губернаторов, запланированными на 6 июня 2027 года. Как сообщает Mexico News Daily, эти политики впоследствии почти наверняка станут официальными кандидатами партии на посты губернаторов.

PAN называет выбранных политиков координаторами штатов по защите родины, семьи и свободы. Аналогичный подход использует и правящая партия Morena, которая также называет своих потенциальных кандидатов координаторами.

Координаторы PAN в шести штатах

в штате Южная Нижняя Калифорния — федеральный депутат Франсиско Пелайо Коваррубиас, который сейчас находится в отпуске;

в Чиуауа — бывший мэр города Чиуауа Марко Антонио Бонилья Мендоса;

в Мичоакане — мэр столицы штата Морелии Альфонсо Мартинес Алькасар;

в Тласкале — депутат местного конгресса Мириам Мартинес Санчес;

в Керетаро — мэр города Керетаро Фелипе Фернандо Масиас Ольвера;

в Сакатекасе — мэр города Сакатекас Мигель Анхель Варела Пинедо.

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Выборы 2027 года

В день губернаторских выборов мексиканцы также будут избирать 500 федеральных депутатов и тысячи должностных лиц на уровне штатов и муниципалитетов. Выборы губернаторов должны пройти в 17 штатах.

PAN еще не назвала координаторов в штатах Агуаскальентес, Нижняя Калифорния, Кампече, Колима, Герреро, Наярит, Нуэво-Леон, Кинтана-Роо, Сан-Луис-Потоси, Синалоа и Сонора. Партия управляет четырьмя из 32 федеральных образований Мексики, в том числе Агуаскальентесом, Чиуауа и Керетаро, где в 2027 году пройдут губернаторские выборы.

Morena завершила отбор 17 координаторов в прошлом месяце и сейчас находится у власти в 23 из 32 федеральных образований страны. PAN допускает выдвижение совместных кандидатов с Институционно-революционной партией (PRI) в отдельных штатах, хотя PRI еще не назвала своих потенциальных кандидатов.

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