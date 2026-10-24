В Панаме государственная Комиссия 20 декабря 1989 года сообщила об идентификации останков Роберто Адольфо Апарисио Оливы — 21-летнего военнослужащего, погибшего 20 декабря 1989 года в районе Эль-Чоррильо в Панама-Сити, в день вторжения США в страну. Его личность установили с помощью ДНК после более чем 36 лет поисков, которые вела его семья, сообщает The Rio Times.

ДНК-экспертиза останков

Апарисио Олива служил в Батальоне 2000 — подразделении, базировавшемся в Чепо, — и был прикреплен к разведывательной секции Центрального штаба Сил обороны Панамы. После смерти он был посмертно повышен до звания второго капрала в соответствии с декретом №228 от 31 мая 1990 года.

Останки военнослужащего похоронили в общей могиле на кладбище Jardín de Paz. Они были сильно обуглены, что осложнило извлечение генетического материала. Гватемальский фонд судебной антропологии извлек ДНК и сформировал генетический профиль, а Институт судебной медицины и криминалистики Панамы сравнил его с образцами, предоставленными семьей.

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Расследование коллективных могил

Идентификация была проведена в рамках расследования прокуратуры Панамы. Родственники Апарисио Оливы годами искали его в больницах и на кладбищах, а также следили за эксгумациями. В декабре 2025 года панамская газета La Prensa сообщала, что прокуроры установили личности 11 человек по останкам, эксгумированным из коллективных могил на кладбищах Jardín de Paz и Monte Esperanza. Тогда в гватемальский фонд направили 21 образец.

Комиссия 20 декабря 1989 года расследует дела жертв военной операции США, проведенной для устранения генерала Мануэля Норьеги. Точное общее число погибших в результате вторжения до сих пор не установлено.

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