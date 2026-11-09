Правительство Панамы планирует построить не менее 2700 постоянных домов для людей, пострадавших от землетрясения 9 октября 2026 года. Президент Хосе Рауль Мулино 4 ноября призвал пострадавших к терпению и доверию, заявив, что власти работают над восстановлением жилья.

Как сообщает The Rio Times, власти планируют передать первые дома семьям до конца 2026 года. По словам президента, это должно позволить людям покинуть временные убежища. Новое жилье предполагается строить с расчетом на устойчивость к будущим землетрясениям.

План восстановления

27 октября Мулино сообщил, что государство построит еще 1400 домов в дополнение к 1300, которые уже находятся в стадии строительства. Жилье планируют возвести в провинциях Кокле, Верагуас, Эррера и Лос-Сантос. Количество объектов может вырасти по мере продолжения проверок поврежденного жилья.

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По состоянию на 27 октября в стране осмотрели более 13 тысяч домов. Министр жилищного строительства и территориального планирования Хайме Ховане заявил, что пострадавшие семьи будут временно проживать в помещениях рядом с собственными земельными участками, пока территории будут расчищать от обломков.

Финансирование работ

Трастовые фонды в государственном Banco Nacional de Panamá и сберегательном банке Caja de Ahorros могут финансировать подрядчиков. Рабочая группа с участием Генерального контрольного управления, Министерства экономики и Banco Nacional de Panamá должна была начать работу 28 октября, чтобы ускорить процедуры. По словам Ховане, власти стремятся завершить более 2000 запланированных домов к марту 2027 года.

Полуостров Асуэро, в частности провинция Лос-Сантос, был среди районов, наиболее пострадавших от землетрясения. Согласно ранним сообщениям от 15 октября, жители округа Макаракас и Льяно-де-Пьедра потеряли жилье; также сообщалось о повреждениях полицейских и пожарных станций, сельской больницы и школ.

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