В Гааге, Нидерланды, панамский депутат Джонатан Вега призвал Тайвань открыть торговое представительство в Панаме, чтобы укрепить двусторонние связи, расширить экономическое сотрудничество и содействовать созданию рабочих мест. Об этом он сказал в интервью Central News Agency на полях ежегодного саммита Межпарламентского альянса по вопросам Китая, состоявшегося 5–6 ноября, сообщает Taipei Times.

Роль Панамского канала

Вега подчеркнул стратегическое значение Панамского канала как ключевого узла международной торговли и канала коммуникации между странами. По его словам, тайваньское торговое представительство могло бы обеспечить канал для более тесных контактов между Панамой и Тайванем, в том числе по вопросам торговли и создания рабочих мест.

В 2017 году Панама перенесла дипломатическое признание с Тайваня на Китай и разорвала отношения с Тайбэем. После этого панамские парламентские делегации не посещали Тайвань до ноября 2025 года. С тех пор законодатели совершили еще две поездки — в феврале и июле 2026 года.

Обмены между парламентами

В сентябре Национальная ассамблея Панамы создала межпартийную парламентскую группу для развития обменов с Законодательным юанем Тайваня. В нее вошли 50 из 71 члена ассамблеи.

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Вега заявил, что поддержка более тесных связей с Тайванем давно существует среди законодателей Центральной Америки. Он назвал демократию Тайваня, его лидерство и технологические достижения, в частности в производстве полупроводников, причинами поддержки в панамском парламенте.

На вопрос о возможности открытия представительств Тайваня и Панамы на территориях друг друга депутат ответил, что такое решение должна принимать исполнительная власть. Он отметил, что президент Хосе Рауль Мулино высказывал оговорки, однако, по мнению Веги, ситуация может измениться, поскольку торговля между сторонами остается активной.

Комментируя сообщения о давлении китайских чиновников на панамских депутатов из-за их визита на Тайвань в ноябре 2025 года, Вега сказал, что Панама является демократией и самостоятельно решает вопросы зарубежных поездок своих законодателей.

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