Независимая панель ключевых матчевых эпизодов KMI пришла к выводу, что «Ливерпуль» должен был получить пенальти в матче с «Арсеналом» на «Энфилде». Как сообщает Sky Sports News, арбитр Энди Мэдли не назначил 11-метровый удар после того, как защитник «Арсенала» Юрриен Тимбер потянул за футболку нападающего Александера Исака.

Решение панели KMI

Панель, которая оценивает судейские решения во всех матчах Премьер-лиги, проголосовала со счетом 4:1 за то, что Мэдли должен был назначить пенальти. Также со счетом 3:2 ее члены решили, что видеоассистент арбитра Стюарт Аттвелл должен был вмешаться и направить главного судью к монитору у поля из-за очевидной ошибки.

Инцидент произошел на 21-й минуте, когда Исак пытался головой замкнуть навес Брэдли Барколя. К тому моменту «Арсенал» уже вел в счете благодаря голу Кая Хаверца, который в итоге стал единственным в матче: лондонцы победили 1:0.

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Аргументы относительно VAR

Один из членов KMI считал, что кратковременное удержание не оказало достаточно явного влияния на возможность Исака продолжить движение. Двое других отметили, что оценка влияния эпизода является субъективной, поэтому ситуация не соответствовала высокому порогу для вмешательства VAR.

Исак остался на ногах после контакта. Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола заявил после матча, что считал этот момент очевидным пенальти, и сказал, что в следующий раз посоветует нападающему упасть. Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк также обратил внимание на большое количество камер на стадионе и выразил удивление тем, что VAR не зафиксировал нарушение. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сообщил, что не пересматривал эпизод и не комментировал его.

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