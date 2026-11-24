Независимая панель ключевых игровых эпизодов Премьер-лиги признала, что «Ливерпуль» должен был получить право на пенальти в матче против «Арсенала» на «Энфилде». Защитник «Арсенала» Юрриен Тимбер потянул за футболку нападающего «Ливерпуля» Александера Исака в штрафной площади во время подачи, однако арбитр Энди Мэдли не назначил 11-метровый, а VAR не вмешался. «Арсенал» победил со счетом 1:0.

Проверка VAR

Как сообщает Sky Sports News, видеоассистент арбитра Стюарт Аттуэлл заметил удержание за футболку, но через 11 секунд заявил, что все в порядке. После этого Мэдли и его ассистент попросили уточнения, на что Аттуэлл сразу повторил свою оценку. Всего проверка VAR длилась 18 секунд.

Также выяснилось, что VAR не просмотрел повтор с противоположного ракурса, на котором удержание за футболку было видно более отчетливо. Панель голосами 4:1 решила, что Мэдли должен был назначить пенальти. По вопросу вмешательства VAR голоса разделились 3:2: большинство считало, что Аттуэлл должен был рекомендовать главному арбитру просмотреть эпизод у монитора у поля как очевидную ошибку.

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Объяснение Ховарда Уэбба

Глава судей Ховард Уэбб назвал проверку VAR быстрой. Он объяснил, что судья на поле увидел краткое удержание, которое, по его мнению, не повлияло на действия Исака. По словам Уэбба, такие моменты прежде всего следует оценивать на обычной скорости, поскольку стоп-кадры и повторы в замедленном темпе могут усиливать впечатление от контакта.

Уэбб отметил, что само по себе удержание соперника за футболку не всегда наказывается: судьи оценивают влияние контакта на возможность игрока продолжить движение. В то же время он сказал, что большинство отзывов об этом эпизоде сводилось к тому, что пенальти следовало назначить.

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