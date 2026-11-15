Папа Римский Лев XIV в воскресенье прибыл в Куско в перуанских Андах на завершающий этап своего тура по Южной Америке. Город, бывшая столица империи инков, расположен на высоте около 3400 метров. Тысячи верующих ждали понтифика вдоль мощеных улиц Куско, сообщает Deutsche Welle.

Права коренных народов и защита Амазонии

Ожидается, что во время оставшихся мероприятий в Перу Лев XIV сосредоточится на правах коренных народов и защите Амазонии. Следующим пунктом его маршрута должен стать Пукальпа — город в Амазонии, сталкивающийся с вырубкой лесов и незаконной добычей полезных ископаемых.

Активист по защите прав коренных народов Сесилио Сория заявил, что приезд папы является для местных общин не только поводом для радости, но и возможностью донести свои требования, жалобы и проблемы. Перуанский кардинал Педро Баррето в комментарии Associated Press сказал, что Лев XIV идет путем, проложенным его предшественником Франциском в вопросах защиты окружающей среды и прав человека.

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Обращение к афроперуанской общине

Накануне понтифик отслужил мессу под открытым небом в городке Санта-Крус-де-Сукчабамба, расположенном в его бывшей епархии Чиклайо. Он также посетил город Занья, один из центров афроперуанской общины, примерно в 45 километрах к юго-востоку.

Лев XIV отметил, что Занья хранит память о поколениях африканцев, которых забрали из домов и поработили. Папа выразил близость к людям африканского происхождения и поблагодарил их за вклад в жизнь Церкви. В мае он принес извинения за роль Церкви в трансатлантическом рабстве.

Лев XIV, родившийся в Чикаго, в течение 20 лет служил в Перу. В 2015–2023 годах он был епископом Чиклайо, после чего его вызвали в Ватикан. Понтифик имеет гражданство США и Перу. Согласно расписанию, вечером воскресенья он должен прибыть в Лиму, а в понедельник — вернуться в Рим.

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