Папа Лев XIV прибыл в Уругвай, начав первую поездку в Латинскую Америку в качестве понтифика, сообщает Anadolu Agency. Папский самолет приземлился в международном аэропорту Карраско в Монтевидео в 16:30 по местному времени 6 ноября, согласно данным МИД Уругвая.

Встречи в Монтевидео

Понтифика встретили представители национальных властей, после чего он направился на площадь Независимости для официальной церемонии с участием президента Уругвая Яманду Орси и высокопоставленных чиновников. Лев XIV также провел встречи с представителями власти, гражданского общества и дипломатического корпуса.

После этого папа провел переговоры с Орси в здании Хосе Артигаса. Он также посетил кафедральный собор Непорочного Зачатия и святых Филиппа и Иакова, где должен был отслужить вечерню с представителями католического духовенства и монашеских общин.

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Маршрут продлится 12 дней

Трехдневный визит в Уругвай запланирован до воскресенья и является первой частью 12-дневного апостольского путешествия, которое также охватит Аргентину и Перу. Это шестая зарубежная поездка Льва XIV после избрания папой. Она проходит через несколько недель после успешной операции на легких, которую понтифик перенес в прошлом месяце.

В Уругвае папа должен посетить Пайсанду, где отслужит мессу, район Касавалье на окраине Монтевидео и принять участие в молитвенном бдении на стадионе «Сентенарио». В воскресенье он должен отслужить мессу в городе Флорида, после чего отправится в Буэнос-Айрес. Завершающим пунктом поездки станет Перу, где запланированы визиты в Лиму, Чиклайо, Куско и Пукальпу. Возвращение в Рим запланировано на 17 ноября.

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