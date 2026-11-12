Папа Лев XIV во время выступления перед кафедральным собором Святого Иоанна Евангелиста в столице Перу Лиме призвал отказаться от культуры мачо и защищать женщин и девочек. На центральной площади перед собором собрались около 40 тысяч человек, сообщает Polsat News.

Защита женщин и семьи

Понтифик выразил обеспокоенность мачистским менталитетом, который сохраняется в обществе, и насилием в отношении женщин. Он также заявил, что человеческая жизнь рождается из любви мужчины и женщины, которые открываются дару новой жизни.

По словам Льва XIV, семья существует раньше любого писаного закона. Поэтому закон должен ее защищать, а публичные институты — поддерживать, а не заменять. Папа подчеркнул, что в центре общественной жизни должен быть человек, созданный по образу Бога.

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Социальная политика и визит в Перу

Лев XIV заявил, что богатство и ресурсы общества не должны служить лишь интересам немногих, а должны способствовать развитию всех. По его мнению, государство укрепляет основы справедливого и мирного общества, когда проводит социальную политику, основанную на равном достоинстве людей, поддерживает семьи и обеспечивает образовательную политику.

Во время визита в Перу понтифик также сказал, что чувствует себя в стране как дома, вспомнив годы, проведенные там в качестве молодого священника-миссионера и епископа. Роберт Превост, который был епископом Чиклайо, получил перуанское гражданство в 2015 году.

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