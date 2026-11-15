Папа Лев XIV во время визита в перуанский город Пукальпа призвал к справедливости для защитников окружающей среды, убитых за защиту Амазонии. Он также поддержал коренные народы, пытающиеся защитить свои земли от вырубки лесов и незаконной эксплуатации природных ресурсов, сообщает The Independent.

На встрече с представителями коренных общин и миссионерами у реки Укаяли понтифик заявил, что крик земли и крик бедных неразделимы. Он упомянул оценку экологических организаций, согласно которой в 2010–2024 годах были убиты 57 защитников окружающей среды, и сказал, что их кровь требует справедливости.

Незаконная добыча и вырубка лесов

Лев XIV осудил неизбирательную вырубку лесов, загрязнение рек в результате незаконной добычи золота и разливы нефти. По его словам, это не единичные случаи, а последствия безответственной эксплуатации природных ресурсов, которая подрывает само существование общин.

Незаконная добыча золота в Амазонии ведется, в частности, с помощью самодельных земснарядов и ртути. Директор программы Западной Амазонии организации Amazon Watch Рафаэль Хьотмер заявил, что рост спроса на золото способствует активизации добычи, загрязнению окружающей среды и проблемам со здоровьем. Такая деятельность также приводит к вырубке лесов, вторжению на земли коренных народов, а также угрозам насилия и организованной преступности.

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Насилие против общин

В Перу большинство убийств защитников окружающей среды остаются безнаказанными. В то же время в 2025 году суды оставили в силе 28-летние приговоры четырем торговцам древесиной по делу об убийстве четырех представителей коренного населения, выступавших против вырубки лесов.

По другому делу четверых человек приговорили к 35 годам лишения свободы за убийство в 2023 году лидера народа кичва Кинто Инумы Альварадо. Суд установил, что осужденные спланировали его убийство после того, как он подал жалобу, пытаясь предотвратить вырубку лесов и другие преступления, в том числе незаконный оборот наркотиков.

Понтифик также затронул тему сексуального насилия в отношении школьниц из народов аваджун и вампий в провинции Кондорканки на севере перуанской Амазонии. Женский совет аваджун и вампий Comuawuy зафиксировал 370 таких случаев с января по июль. Лев XIV заявил о глубокой обеспокоенности страданиями пострадавших и призвал к исцелению, утешению и возмещению ущерба.

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