Папа Лев XIV во второй день визита в Перу призвал епископов реагировать на злоупотребления, совершенные представителями духовенства или в церковной среде, правдой, справедливостью, возмещением ущерба и усилением профилактики. Об этом сообщает RMF24.

Обращение к епископам в Лиме

Выступая в часовне Архиепископского дворца в Лиме, понтифик также призвал епископов сотрудничать с верующими. По его словам, церковная власть не должна осуществляться тиранически, а послушание не должно сводиться к обычному сервилизму.

Лев XIV подчеркнул необходимость защищать самых уязвимых от таких преступлений и развивать культуру профилактики. В 2018–2023 годах, когда он был епископом Чиклайо, понтифик занимал должность вице-президента Конференции епископата Перу.

Скандал в Sodalicja Życia Chrześcijańskiego

В материале упоминается скандал вокруг католической организации Sodalicja Życia Chrześcijańskiego, основанной в 1971 году в Лиме светским теологом Луисом Фернандо Фигари. Организация приобрела значительное политическое и финансовое влияние в стране.

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СМИ ранее описывали это дело как один из крупнейших церковных кризисов в Южной Америке. Оно касалось системного насилия, многолетних сексуальных, психологических и физических злоупотреблений, а также финансовых злоупотреблений.

По данным RMF24, Фигари и другие руководители Sodalicja Życia Chrześcijańskiego совершали сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних и молодых новобранцев. Также сообщалось об унизительных физических наказаниях и жестоких методах подготовки к членству в сообществе.

В начале 2025 года папа Франциск распустил организацию по итогам ватиканского расследования. Пострадавшие на протяжении многих лет обвиняли церковные власти Перу в бездействии, а вмешательство Святого Престола, по данным источника, привело к решительным действиям.

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