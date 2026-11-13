По данным Vatican News, Папа Лев XIV встретился с шестью пострадавшими от злоупотреблений со стороны представителей духовенства и церковных учреждений в Апостольской нунциатуре в Лиме, Перу. Встреча длилась более часа.

Личные беседы с пострадавшими

Как сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Vatican News и пресс-службу Святого Престола, перед беседами понтифик кратко поприветствовал участников в часовне нунциатуры. После этого он поговорил отдельно с каждым из шести пострадавших и выслушал их рассказы о пережитых страданиях и боли.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Безопасная среда в церкви

Участники встречи также обсудили необходимость изменить подходы внутри церкви. Речь шла о том, чтобы выслушивать пострадавших, искать истину, поддерживать процессы восстановления и создавать безопасную среду.

Ранее в тот же день тысячи молодых людей собрались на Национальном стадионе Лимы, чтобы приветствовать понтифика во время его поездки по Латинской Америке. На стадионе были флаги нескольких стран региона, в том числе Чили, Боливии, Венесуэлы, Бразилии и Эквадора.

Читай нас в