Папа Лев XIV во время своего первого обращения в Аргентине 8 ноября призвал защищать демократию, признавать пределы власти и искать возможности для диалога, несмотря на разногласия. Выступление понтифика состоялось в культурном центре Palacio Libertad в Буэнос-Айресе. Как сообщает Buenos Aires Times, папа также подчеркнул, что экономика должна служить людям, а не люди экономике.

Призыв к диалогу и ответственной власти

Лев XIV заявил, что аргентинцам следует научиться жить вместе, несмотря на различия. По его словам, общество может развиваться, когда разногласия становятся возможностью для диалога и встречи.

Понтифик отметил, что те, кто обладает властью, должны действовать благоразумно, осознавать пределы предоставленных им полномочий и направлять решения на общее благо всего сообщества. Он также призвал укреплять образование и защищать пожилых людей и людей с инвалидностью.

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Молодежь и память о Франциске

Папа обратил внимание на положение молодежи, заявив, что страна должна задуматься о своих проблемах, если молодые люди вынуждены покидать родину, чтобы осуществить свои мечты. Отдельно он призвал защищать нерожденную жизнь и подчеркнул, что забота о будущих поколениях начинается с признания их достоинства с самого начала жизни.

В начале речи Лев XIV почтил память своего предшественника Франциска — уроженца Буэнос-Айреса Хорхе Бергольо, который возглавлял Католическую церковь 12 лет до смерти в апреле. Президент Аргентины Хавьер Милей назвал визит понтифика большой честью и заявил, что его присутствие собрало в Palacio Libertad представителей всего политического спектра страны.

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