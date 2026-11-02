Папа Римский Лев XIV с 6 по 17 ноября 2026 года посетит Уругвай, Аргентину и Перу в рамках 11-дневной поездки по Южной Америке. Тур предусматривает 12 авиаперелётов, две поездки на вертолёте и молитву на большой высоте в Андах. Как сообщает Buenos Aires Times, это будет одна из самых амбициозных зарубежных поездок понтификов за последние десятилетия.

71-летний глава Католической церкви менее трёх недель назад перенёс операцию по удалению злокачественной опухоли лёгкого. По данным издания, врачи не назначили ему дальнейшего лечения и разрешили совершить поездку, хотя в Ватикане отмечали, что понтифик всё ещё восстанавливается.

Более 50 мероприятий за 11 дней

Во время турне Лев XIV должен провести более 50 мероприятий, в том числе отслужить мессы под открытым небом, встретиться с коренными народами Амазонии, пострадавшими от сексуального насилия со стороны духовенства, а также пожилыми людьми, бедными и людьми с инвалидностью.

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Первой страной маршрута станет Уругвай, где понтифика примет левый президент Яманду Орси. Уругвай является самой светской страной Латинской Америки; Католическая церковь имеет разногласия с государством по поводу однополых браков, абортов и эвтаназии, которая была легализована там в прошлом году.

Встречи в Аргентине и Перу

Далее понтифик отправится в Аргентину, где, как ожидают чиновники, его могут встретить семь миллионов паломников. В Буэнос-Айресе он проведёт встречу с президентом Хавьером Милеем. Представители местной церкви критиковали высокую социальную цену экономических реформ аргентинского президента, отмечая, что миллионы уязвимых граждан остались без средств к существованию.

Визит завершится в Перу, где Роберт Фрэнсис Превост до избрания Папой почти два десятилетия служил, в том числе был епископом прибрежного города Чиклайо в 2015–2023 годах. Понтифик, имеющий гражданство Перу, отслужит мессу на пустынной равнине у Тихого океана, посетит Куско и амазонский город Пукальпа. В Лиме запланирована его встреча с президентом Перу Кейко Фухимори.

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