Папа Лев XIV во время мессы в городе Пайсанду на северо-западе Уругвая призвал католиков быть «строителями мостов» и делиться радостью своей веры. Богослужение прошло в парке во время утреннего дождя, однако на него пришли тысячи верующих, сообщает France 24.

Мате как символ общности

Понтифик также упомянул традицию совместного употребления травяного напитка мате, который пьют из калабаса через металлическую трубочку. По его словам, мате «учит нас делиться и быть вместе». Эти слова были встречены аплодисментами. Папа пошутил, что мате «добрался даже до Рима».

Одной из участниц мессы была 81-летняя Гладис Сория, приехавшая с дочерью Аделой из небольшого города примерно в 50 километрах от Пайсанду. Она рассказала AFP, что недавно перенесла операцию и едва ходит, однако нашла силы прибыть на богослужение.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Турне после операции

71-летний Лев XIV начал 12-дневную поездку по Южной Америке через три недели после операции по поводу рака легких. Ранее, выступая в Монтевидео, он высказался в поддержку всеобщего здравоохранения. Понтифик заявил, что собственный диагноз заставил его думать о людях, которые не получают своевременной диагностики или лечения.

В своем выступлении он также подчеркнул необходимость поддерживать людей, чьи физические или психические страдания невозможно облегчить. Не упоминая напрямую эвтаназию, легализованную в Уругвае в прошлом году, папа заявил, что каждый человек должен иметь возможность жить достойно, получать необходимый уход и сопровождение до естественного завершения жизни. Католическая церковь решительно выступала против легализации ассистированного самоубийства в стране.

Визит Льва XIV стал первым папским визитом в Уругвай почти за четыре десятилетия. После Уругвая он отправится в Аргентину, а затем — в Перу, где ранее много лет служил епископом и получил перуанское гражданство.

Читай нас в