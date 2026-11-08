Папа Римский Лев XIV во второй день визита в Уругвай призвал молодых людей не изолироваться в мире экранов и алгоритмов, поддерживать реальные человеческие связи и задумываться о браке и семейной жизни. Об этом Anadolu Agency сообщает со ссылкой на выступление понтифика во время молитвенного бдения на историческом стадионе «Сентенарио» в Монтевидео, где собрались 70 тысяч человек.

Понтифик заявил, что виртуальное взаимодействие не может заменить настоящие отношения между людьми. Он призвал молодежь смотреть друг другу в глаза, держаться за руки и лично делить радости и трудности. Лев XIV также выразил обеспокоенность секуляризацией и снижением интереса к религии, призвав молодых уругвайцев не воспринимать детей как бремя.

Искусственный интеллект в центре образования

На встрече с преподавателями, студентами и представителями образовательной сферы в Католическом университете Уругвая папа затронул тему технологических изменений и искусственного интеллекта. По его словам, школы и университеты должны учить мудро и ответственно использовать новые технологии, при этом ставя человека выше алгоритмов.

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Лев XIV подчеркнул необходимость сочетать техническое, эмоциональное, духовное и экологическое измерения интеллекта. Он отметил, что человек должен оставаться в центре технологического прогресса.

Визиты в Касавалье и Пайсанду

Понтифик также посетил район Касавалье в Монтевидео, названный в материале одним из самых бедных в городе и страдающим от высокого уровня преступности. В церкви Нуэстра-Сеньора-де-Гвадалупе он призвал лучше защищать уязвимых детей, заявив, что в стране с такими природными ресурсами ни один ребенок не должен голодать или терять доступ к достойному образованию и будущему из-за опасности на улицах.

В городе Пайсанду, недалеко от границы с Аргентиной, Лев XIV отслужил мессу под открытым небом, на которую пришли 40 тысяч верующих, в том числе из Аргентины и Бразилии. Во время богослужения он назвал традиционный напиток мате символом общности, разговора и укрепления связей между людьми.

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