Папа Лев XIV призвал остановить насилие в Перу — Al Jazeera

Папа Лев XIV во время визита в Перу призвал прекратить насилие и не отвечать жестокостью на несправедливость. В бывшем кафедральном соборе в Чиклайо понтифик заявил, что люди чувствуют угрозу из-за распространенного насилия и страданий многих людей, сообщает Al Jazeera.

Призыв во время мессы в Андах

Позже в андском городке Санта-Крус-де-Сукчабамба, где проживают около 6 тысяч человек, на мессу под открытым небом пришли примерно 20 тысяч человек. Понтифик прибыл туда на вертолете, а местный оркестр встретил его песней «Папа Лев, добро пожаловать домой».

Во время мессы Лев XIV вновь затронул тему насилия в обществе. По его словам, эгоизм, несправедливость и зло следует преодолевать не жестокостью, а молитвой, терпением, настойчивым разоблачением лжи, решительными обращениями и работой ради необходимых перемен.

Преступность и отток населения

Согласно официальным данным, на которые ссылается Associated Press, уровень убийств в Перу за последние пять лет почти удвоился — с 5,8 до 10,7 на 100 тысяч населения. Число зарегистрированных случаев вымогательства выросло с 2421 в 2019 году до 26 734 в 2025 году.

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Безопасность была одной из главных тем последних выборов в стране. Президент Кейко Фухимори, вступившая в должность в июле после обещания противодействовать преступности, объявляла чрезвычайное положение, в частности в Лиме в августе и в сентябре — в тюрьмах, где содержатся люди, связанные с преступными организациями.

Лев XIV также обратил внимание на положение сельских общин, которым ранее служил. По его словам, из-за миграции и снижения рождаемости деревни пустеют, а люди вынуждены покидать родные места в поисках лучшего будущего в крупных прибрежных городах.

Понтифик, имеющий гражданство США и Перу, был епископом Чиклайо в 2015–2023 годах и в общей сложности провел в Перу около двух десятилетий как миссионерский священник и епископ.

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