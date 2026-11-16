Папа Лев XIV в понедельник завершил 12-дневную поездку по Уругваю, Аргентине и Перу, кульминацией которой стала месса в Лиме. По данным Ватикана, на богослужение пришли 1,5 миллиона человек. По прибытии к месту проведения мессы понтифика в глаз попал религиозный браслет, брошенный из толпы, однако это не повлияло на его настроение.

Визит состоялся примерно через месяц после операции на легких у 71-летнего главы Католической церкви. Маршрут охватил высокогорные районы Анд, пустыню и бассейн Амазонки. Лев XIV провел в Южной Америке почти два десятилетия в качестве миссионера и получил гражданство Перу, сообщает France 24.

Социальная справедливость и окружающая среда

Во время поездки понтифик посещал дома ухода и тюрьмы, а также подчеркивал необходимость поддержки бедных, пожилых людей и людей с инвалидностью. В Аргентине он обращался к политическим лидерам, в том числе к президенту Хавьеру Милею, заявляя, что экономический рост должен приносить пользу всем.

В Уругвае Лев XIV посетил опасный район Монтевидео, чтобы привлечь внимание к гибели детей, вовлеченных в насилие, связанное с наркотиками. Он также назвал болезненными высокие показатели самоубийств в стране и призвал к большему уважению к женщинам.

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В Пукальпе, в амазонском регионе Перу, папа говорил об угрозе экологического разрушения для тропических лесов и населения, которое от них зависит. Он осудил, по его словам, недопустимое пренебрежение потребностями многих коренных общин.

Возвращение в Перу

В Аргентине на мессы в Буэнос-Айресе и соседнем Лухане пришли более 2 миллионов человек — это были крупнейшие богослужения понтификата Льва XIV. В Лиме вдоль улиц его встречали около 3 миллионов человек.

В Перу папа встретился с людьми, пострадавшими от злоупотреблений со стороны духовенства, в том числе с теми, чьи дела связаны с распущенным католическим обществом Sodalitium Christianae Vitae. Он признал боль, причиненную такими злоупотреблениями, и заявил, что Церковь должна загладить вред, причиненный пострадавшим, и развивать культуру предотвращения и защиты.

Завершая поездку, Лев XIV заявил, что его путешествие подходит к концу, однако время миссии продолжается, а перуанский народ также является его народом.

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