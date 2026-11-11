Папа Лев XIV провел ночное молитвенное бдение для молодежи в Буэнос-Айресе, Аргентина, которое собрало около миллиона человек. В своем обращении он призвал молодых людей не подчиняться стремлению к деньгам или популярности в социальных сетях, сообщает Channel NewsAsia.

Участники мероприятия заполнили проспект Авенида-дель-Либертадор, одну из главных магистралей аргентинской столицы. Понтифик медленно проехал через толпу в открытом папамобиле, а сотрудники службы безопасности передавали ему младенцев для благословения.

Призыв к молодежи

Лев XIV предостерег молодежь от поклонения современным «идолам», среди которых назвал успех и внешность. Он также выразил сожаление, что некоторые молодые люди в социальных сетях могут лгать, предавать или унижать других.

Бдение состоялось после поездки понтифика в Кордову — второй по величине город Аргентины. Там он отслужил мессу под открытым небом, на которую, по данным издания, пришли 650 тысяч человек.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Визит в Южную Америку

В понедельник папа отслужил мессу на Авенида-дель-Либертадор, которая собрала 2,5 миллиона верующих. По данным источника, это было крупнейшее мероприятие за 18 месяцев его понтификата.

Это первый папский визит в Аргентину с 1987 года. Поездка по Южной Америке продлится до 17 ноября и также предусматривает посещение Уругвая и Перу. Лев XIV, первый папа, родившийся в США, много лет работал миссионером в Перу.

Во время пребывания в Аргентине понтифик призвал президента Хавьера Милея не направлять политику бюджетной экономии против беднейших граждан. Милей заявлял, что сокращение расходов необходимо для сдерживания инфляции.

Читай нас в