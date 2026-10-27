Папа Римский Лев XIV во время предстоящей поездки в Уругвай, Аргентину и Перу проведет встречи с людьми, пострадавшими от сексуального насилия со стороны представителей духовенства и Церкви. Об этом сообщает ANSA English со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

Встречи во время визита

В Ватикане заявили, что такие встречи запланированы в рамках апостольского путешествия понтифика в Латинскую Америку. По словам пресс-службы, они отражают стремление Папы выразить близость людям, которые страдали и продолжают страдать вследствие этого насилия.

Также в Ватикане отметили, что цель состоит в том, чтобы совместно с пострадавшими формировать пути к исцелению, доступные для всех, кто в этом нуждается. Церковь, согласно заявлению пресс-службы, должна оставаться безопасной и духовно здоровой средой, которая живет Евангелием и распространяет его.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Маршрут поездки

Путешествие Льва XIV по Южной Америке начнется в Уругвае: с 6 по 8 ноября он посетит Монтевидео, Пайсанду и Флориду. Затем понтифик будет находиться в Аргентине с 8 по 11 ноября, где посетит Буэнос-Айрес, Кордову и Лухан.

После этого Папа останется в Перу до 17 ноября. Среди городов, которые он должен посетить, названы Чиклайо и столица страны Лима. Лев XIV впервые прибыл в Перу как миссионер в 1980-х годах, был епископом Чиклайо в 2015–2023 годах и получил перуанское гражданство.

Читай нас в