Папа Римский Лев XIV 9 ноября встретился в Буэнос-Айресе, Аргентина, с пятью людьми, пережившими насилие со стороны духовенства и церковных учреждений. Как сообщает The Hindu, встреча состоялась перед отъездом понтифика на запад, в Католический университет Аргентины.

Встреча с пострадавшими

В Ватикане заявили, что папа провел с пострадавшими около часа: сначала поговорил с каждым отдельно, а затем встретился с ними вместе. Участников встречи отобрала местная церковь.

Представитель Ватикана Маттео Бруни сообщил, что Лев XIV выслушал болезненные истории пострадавших и их предложения по укреплению путей исцеления в церкви. В Ватикане также признали, что встречи с понтификом добивались и другие группы пострадавших. По словам Бруни, папа выразил им близость и намерение усиливать механизмы защиты, принятия и сопровождения в церкви.

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Заявления групп пострадавших

Некоторые группы пострадавших заявляли, что им отказали во встрече с Львом XIV. В частности, группа из 43 женщин утверждает, что подверглась торговле людьми и принудительному труду в центрах консервативной католической организации Opus Dei в Аргентине.

По данным The Hindu, эти заявления касаются высокопоставленных членов Opus Dei, некоторым из которых формально предъявили обвинения в рамках уголовного расследования. Прокуроры просили вызвать их на допрос, однако судья такого решения еще не принял. Opus Dei отрицает любые нарушения.

Накануне визита пострадавшие также требовали от Ватикана более активных действий в отношении людей, которых обвиняли или осудили уголовные суды, но информацию о церковных производствах в отношении них не обнародовали. Среди упомянутых дел — осуждение священника Хулио Грасси и бывшего епископа Густаво Занчетты. Занчетту в 2022 году приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы за сексуальное насилие над двумя семинаристами; в 2025 году он получил условно-досрочное освобождение.

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