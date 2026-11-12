Папа Римский Лев XIV прибыл в Перу с шестидневным пастырским визитом и после приземления в Лиме встретился с президентом Кейко Фухимори в правительственном дворце. Президент лично встретила понтифика в аэропорту с почестями, предусмотренными для глав государств, сообщает Anadolu Agency.

Встреча в Лиме

После прибытия Лев XIV проехал на папамобиле через исторический центр Лимы к президентскому дворцу. Вдоль маршрута его приветствовали тысячи перуанцев.

Перу стало заключительным этапом первого латиноамериканского турне понтифика, в ходе которого он также посетил Уругвай и Аргентину. Для бывшего Роберта Превоста эта поездка является возвращением в страну, где формировалась его церковная карьера: в 1985 году он прибыл в Перу как августинский миссионер, а затем был епископом Чиклайо до назначения в Ватикан в 2023 году.

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Программа поездки

В Куско Лев XIV должен встретиться с представителями коренных народов и пастырскими лидерами южных Анд. В Пукальпе его программа будет посвящена защите окружающей среды и сохранению лесов Амазонии. Понтифик также посетит Чиклайо — северную епархию, которую он возглавлял в качестве епископа в течение восьми лет.

Перед вылетом в Лиму понтифик завершил четырехдневный визит в Аргентину. В аэропорту имени министра Пистарини в Эсейсе его провожали президент Хавьер Милей, министр иностранных дел Пабло Кирно и президентский секретарь Карина Милей. До этого Лев XIV отслужил мессу под открытым небом на площади перед базиликой Богоматери Луханской, на которую, по данным агентства, пришли миллионы верующих.

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