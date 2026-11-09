Папа Римский Лев XIV призвал мужчин уважать жен — Dawn
Папа Римский Лев XIV во время мессы в городе Флорида в Уругвае призвал мужчин относиться к своим женам с уважением. Как сообщает Dawn, понтифик выступил с проповедью, завершая первый этап 12-дневной поездки по Латинской Америке.
Призыв во время проповеди
Глава Католической церкви обратился к отцам и дедушкам с призывом уважать жен, просить прощения и жить честно, даже если это требует жертв.
Мессу под открытым небом провели возле базилики в южно-центральном уругвайском городе Флорида. Уругвай в сообщении назван преимущественно светской страной.
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Данные о фемицидах
По данным региональной экономической миссии ООН, в Латинской Америке и Карибском бассейне в 2024 году из-за гендерной принадлежности были убиты более 3 800 женщин. За последние пять лет в регионе зафиксировали почти 20 тысяч фемицидов.
Большинство таких убийств, согласно приведенным данным, совершили нынешние или бывшие партнеры жертв. До избрания Папой Римским Лев XIV служил миссионером и епископом в Латинской Америке.