Папа Римский Лев XIV призвал мужчин уважать жен — Dawn

Папа Римский Лев XIV во время мессы в городе Флорида в Уругвае призвал мужчин относиться к своим женам с уважением. Как сообщает Dawn, понтифик выступил с проповедью, завершая первый этап 12-дневной поездки по Латинской Америке.

Призыв во время проповеди

Глава Католической церкви обратился к отцам и дедушкам с призывом уважать жен, просить прощения и жить честно, даже если это требует жертв.

Мессу под открытым небом провели возле базилики в южно-центральном уругвайском городе Флорида. Уругвай в сообщении назван преимущественно светской страной.

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Данные о фемицидах

По данным региональной экономической миссии ООН, в Латинской Америке и Карибском бассейне в 2024 году из-за гендерной принадлежности были убиты более 3 800 женщин. За последние пять лет в регионе зафиксировали почти 20 тысяч фемицидов.

Большинство таких убийств, согласно приведенным данным, совершили нынешние или бывшие партнеры жертв. До избрания Папой Римским Лев XIV служил миссионером и епископом в Латинской Америке.

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