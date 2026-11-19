Сборная ЮАР победила Бангладеш с преимуществом в девять калиток в первом тест-матче по крикету на стадионе «Уондерерс» в Йоханнесбурге. Хозяева вышли вперед в серии из двух матчей. сообщает Channel NewsAsia.

Вторая подача Бангладеш

Бангладеш завершил вторую подачу с 168 ранами, после чего ЮАР для победы нужно было набрать 12 ранов. Офф-спиннер Саймон Хармер взял шесть калиток, а Кагисо Рабада — три. Хармер завершил подачу с показателем 6 за 51 за 12,3 овера, Рабада — 3 за 48 за 16 оверов.

В начале последнего дня у Бангладеш было 100 ранов за пять калиток во второй подаче, и команда уступала 57 ранов. Литтон Дас выбыл, набрав 39 ранов с 38 мячей. После этого Хармер взял последние четыре калитки команды. Среди выбывших были Мушфику Рахим с 22 ранами и Мехиди Хасан Мираз с 15 ранами.

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Преимущество ЮАР в матче

В первой подаче Бангладеш набрал 400 ранов, на что ЮАР ответила 557 ранами. Решающие 12 ранов хозяева набрали за девять мячей незадолго до обеденного перерыва. Открывающий Маркес Акерман, набравший 157 ранов в первой подаче, выбыл с первого же мяча во время погони за целью. Эйден Маркрам набрал восемь ранов, еще четыре команда получила как дополнительные.

Капитан ЮАР Темба Бавума получил травму икры и может пропустить второй тест-матч, который стартует в понедельник в Сентурионе недалеко от Претории. ЮАР выиграла 16 из последних 18 тест-матчей и поднялась на первое место в таблице Мирового тестового чемпионата, опередив Новую Зеландию.

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