Южно-Африканская Республика планирует ввести к 2039 году 5,2 ГВт новых ядерных мощностей. Государственная энергетическая компания Eskom уже представила технико-экономическое обоснование такого расширения, сообщает OilPrice со ссылкой на министра энергетики Кгосиентшо Рамокгопу.

План до 2039 года

Новые мощности должны дополнить два реактора АЭС Koeberg недалеко от Кейптауна совокупной мощностью 1,85 ГВт. Они были введены в коммерческую эксплуатацию в 1984 и 1985 годах; на них производится около 5% электроэнергии страны.

Расширение предусмотрено Интегрированным планом ресурсов ЮАР на 2025 год. Документ предусматривает ввод до 2039 года более 105 ГВт новых генерирующих мощностей, в частности солнечных, ветровых и ядерных.

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Малые модульные реакторы

Рамокгопа также заявил, что малые модульные реакторы могут найти применение в ЮАР. По его словам, прежде всего необходимо определить промышленных потребителей, чьи потребности в тепле или электроэнергии соответствуют проектам такого масштаба. Одними из потенциальных потребителей могут быть горнодобывающие предприятия, являющиеся крупными потребителями электроэнергии.

Угольные электростанции обеспечивают примерно три четверти производства электроэнергии в ЮАР. Расширение атомной генерации вместе с возобновляемыми источниками энергии, накопителями энергии и газовыми мощностями должно диверсифицировать энергоснабжение и способствовать замене устаревших угольных блоков.

Корпорация ядерной энергетики ЮАР ранее запустила процесс Expression of Interest для поиска технологических партнеров, способных развивать подходящую для страны технологию малых модульных реакторов. Она также сообщала об оценке наработок программы Pebble Bed Modular Reactor и возможностей восстановления элементов ядерного топливного цикла, в частности конверсии урана, обогащения и изготовления топлива.

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