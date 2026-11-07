Сборная ЮАР по регби победила Италию со счетом 66:7 в матче Nations Championship, который состоялся 7 ноября в Турине, Италия. Южноафриканская команда сохранила максимальный результат в турнире.

Шесть попыток до перерыва

Как сообщает Channel NewsAsia, в первом тайме сборная ЮАР совершила шесть попыток. Хукер Малкольм Маркс дважды занес мяч в зачетное поле. Попытками также отметились Саша Файнберг-Мнгомезулу, Морне ван ден Берг, капитан Сия Колиси и Демиан Виллемсе.

Файнберг-Мнгомезулу открыл счет штрафным ударом и реализовал все шесть конверсий в первой половине игры.

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Попытки после перерыва

Во втором тайме попытку за ЮАР совершил Вилко Лоу. Италия набрала свои семь очков после попытки Федерико Руццы и реализации Томмазо Аллана. В последние секунды матча вингер сборной ЮАР Итан Хукер занес мяч в зачетное поле.

Перед игрой с Италией южноафриканцы набрали максимальное количество очков в трех июльских матчах и возглавляли группу Южного полушария, опережая Новую Зеландию по разнице очков.

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