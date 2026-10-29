В ЮАР с 4 ноября топливный сбор на дизель снизят на R3 за литр, а на бензин — на R1,50. Об этом 21 октября во время выступления по среднесрочной бюджетной политике объявил министр финансов Энох Годонгвана, сообщает Daily Maverick.

Топливо и продукты питания

Снижение сборов должно временно ослабить давление высоких цен на топливо на бюджеты домохозяйств. В октябре цены на бензин в стране превысили R30 за литр, а на дизель — R35 за литр.

Экономист Харун Бхорат отметил, что в среднем транспорт составляет около 14% расходов домохозяйств. В то же время для людей с низкими доходами, пользующихся такси или автобусами, эта доля может быть выше.

По оценке координатора программы Pietermaritzburg Economic Justice and Dignity Мервина Абрагамса, рост транспортных расходов сокращает средства, которые семьи могут потратить на продукты питания, поскольку расходы на проезд и электроэнергию обычно имеют приоритет.

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Стоимость набора из 14 базовых продуктов, который отслеживает Maverick Citizen, в сентябре–октябре выросла на 0,5% — с R388,86 до R390,86. Это на R20,86 больше размера социальной помощи Social Relief of Distress (SRD), которая составляет R370.

Выплаты SRD

Среднесрочная бюджетная политика предусматривает продление выплаты SRD еще на один год, однако не содержит упоминания об увеличении ее размера. Младший исследователь Института экономической справедливости Сиянда Бадуза заявил, что выплату, которую изначально называли временной, продлевают уже шестой год, а повышали только один раз — в 2024 году.

Министр также сообщил о R13 млрд сбережений в среднесрочной перспективе, которые планируют получить благодаря сокращению мошенничества с социальными выплатами через усиление биометрической регистрации и проверки получателей. По словам Бадузы, около R6 млрд из этой суммы связаны с недоиспользованием средств SRD: примерно 800 тысяч одобренных получателей не получают выплату. Он связал это, в частности, с трудностями прохождения биометрической проверки для людей без смартфона с качественной камерой и смарт-ID.

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