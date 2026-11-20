Международная группа астрономов установила возможное происхождение компактных газовых облаков, движущихся вблизи Стрельца A*, сверхмассивной чёрной дыры в центре Млечного Пути. Как сообщает ScienceDaily, вероятным источником этого газа может быть IRS 16SW — тесная контактная двойная система из двух массивных звёзд. Её мощные звёздные ветры могут формировать плотные сгустки вещества.

На протяжении двух десятилетий инфракрасные наблюдения фиксировали возле Стрельца A* несколько небольших плотных газовых облаков. Один из таких объектов, G2, астрономы идентифицировали в 2012 году. Он содержит газ массой в несколько раз больше массы Земли, имеет излучение водорода и гелия и движется по сильно вытянутой орбите. За ним также наблюдали слабый газовый след G2t.

Общее происхождение газовых облаков

Астрономы также обнаружили похожий объект G1, орбита которого близка по форме и ориентации к траекториям G2 и G2t. Позже в веществе, тянущемся за G2, сформировалось ещё одно компактное облако. Вместе эти объекты образуют связанный поток газа, известный как стример G1-2-3.

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Команда под руководством MPE использовала инфракрасные спектрографы SINFONI и ERIS с адаптивной оптикой. По водородной спектральной линии Брэккета-γ учёные определили положения и скорости облаков и восстановили их траектории вокруг чёрной дыры. Почти одинаковые орбитальные характеристики трёх газовых структур, по выводу исследователей, указывают на общее происхождение.

Ветры двойной системы

Проанализировав движение облаков в обратном направлении, исследователи определили вероятный источник — контактную двойную систему IRS 16SW. Она входит в диск молодых звёзд, вращающийся по часовой стрелке вокруг Стрельца A*. Небольшие различия между орбитами облаков могут объясняться движением двух звёзд относительно друг друга.

Компьютерное моделирование показало, что звёздные ветры системы могут взаимодействовать с окружающим веществом, создавая ударную область между звёздами. Газ в этой зоне может накапливаться и сжиматься в плотные сгустки, которые затем отделяются от системы и движутся в направлении центра Галактики. Расчёты также свидетельствуют, что поступление примерно одной массы Земли газа каждые десять лет могло бы поддерживать нынешний уровень активности Стрельца A*.

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