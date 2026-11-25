100-й парад Macy’s ко Дню благодарения в Нью-Йорке перенесли на субботу, 28 ноября, из-за ожидаемой непогоды. Мероприятие, как ожидают организаторы, должно начаться в 8:30 по местному времени, сообщает Variety.

Решение из-за прогноза погоды

В Macy’s заявили, что безопасность участников и зрителей является приоритетом. Решение о переносе компания приняла после консультаций с городскими властями и профильными службами. Организаторы еще прорабатывают операционные детали изменения даты и обещают сообщить о них после завершения этой работы.

В течение недели команда парада следила за погодой, поскольку сильный ветер в Нью-Йорке мог помешать использованию больших надувных фигур. Правила мероприятия запрещают запускать такие шары, если постоянная скорость ветра превышает 23 мили в час или порывы достигают 34 миль в час.

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Шары и выступления

Для юбилейного парада планировали задействовать более 100 воздушных шаров и специалистов, которые их сопровождают. Среди персонажей, которых, по данным издания, пришлось оставить на земле, были миньон Бакару Боб, Джо Кул, Микки — ученик чародея и Билли Брайтпоу.

В программе также ожидаются выступления Наташи Бедингфилд, Маккенны Грейс, Джимми Фэллона и The Roots, Queen Latifah, а также трибьют Долли Партон с участием Меган Хилти. Подготовка дизайна платформ, надувных фигур и костюмов для парада начинается за несколько месяцев до события.

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