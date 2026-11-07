В Дубае, ОАЭ, оператор Parkin расширяет сеть платных парковок в части промышленной зоны Джебель-Али и на определённых площадках района Аль-Фурджан, сообщает The National.

Тарифы в Джебель-Али

В промышленной зоне Джебель-Али платная общественная парковка действует под кодом 599T. Компания сообщила, что для водителей установлены соответствующие знаки. Парковка работает с 08:00 до 22:00, а тариф составляет 4,20 дирхама в час.

Водители также могут оформить абонемент через приложение Parkin. Его стоимость составляет 315 дирхамов в месяц, 840 дирхамов на три месяца, 1680 дирхамов на шесть месяцев и 2940 дирхамов в год.

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Парковочная зона Аль-Фурджана

Определённые парковочные места в Аль-Фурджане относятся к зоне 591P. Жителям и посетителям доступны абонементы стоимостью 1999 дирхамов в месяц, 3999 дирхамов на три месяца и 4999 дирхамов в год.

Оплатить общественную парковку можно через приложение Parkin, SMS, WhatsApp, приложения Управления дорог и транспорта Дубая и DubaiNow, а также в платёжных терминалах. Расширение сети платных парковок в городе должно помочь противодействовать незаконной парковке и эффективнее управлять доступными местами.

В октябре Parkin также продлил на 10 лет соглашение с Dubai Multi Commodities Centre об управлении платными парковками в районе Jumeirah Lakes Towers. Компания будет обслуживать там около 2800 платных мест, включая 250 мест для мотоциклов.

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