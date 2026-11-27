Парламент Аргентины одобрил реформу, запрещающую центральному банку предоставлять кредиты государству. Регулятор также не сможет печатать новые деньги для финансирования расходов национального правительства, провинций и муниципалитетов или покрытия долговых разрывов, сообщает Der Spiegel.

Голосование без голосов против

Палата депутатов поддержала изменение правил без единого голоса против, при этом 99 депутатов воздержались. Ранее реформу одобрил Сенат. Президент Аргентины Хавьер Милей добился принятия инициативы, не имея собственного большинства в обеих палатах Конгресса.

Милей был вынужден смягчить первоначальный вариант реформы, представленный в июле в телевизионном обращении. Президент ранее выступал даже за ликвидацию центрального банка. В частности, была изменена процедура увольнения руководства регулятора: теперь для этого требуется согласие только Сената, а не обеих палат парламента.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Новые ограничения для регулятора

Одним из ключевых экономических обязательств Милея было прекращение финансирования государственного сектора центробанком. Отныне денежный регулятор должен прежде всего заботиться о сохранении стоимости аргентинского песо. Также запрещены авансы Министерству финансов и прямое приобретение новых государственных облигаций на первичном рынке.

Администрация президента заявила, что реформа положила конец 91 году «грабежа, экспроприации, безнаказанности и институционального упадка». По ее оценке, решение также закладывает основу для того, чтобы вновь сделать Аргентину великой.

Решение парламента было принято через два дня после публикации государственным статистическим ведомством Indec новых данных об экономическом росте за сентябрь. Они указывают, что Аргентина могла войти в техническую рецессию: во втором квартале 2026 года ВВП уже сократился по сравнению с первым. Окончательно это можно будет установить после публикации данных за весь третий квартал, которая ожидается в середине декабря.

Читай нас в